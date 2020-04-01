В Україні пройшли випробування ракети з дальністю ураження 120 км

В Одеській області успішно пройшли випробування ракети "Вільха-М" з дальністю ураження 120 км. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду національної безпеки і оборони (РНБО).

Повідомляється, що на полігоні в Одеській області успішно провели чергові випробування ракети "Вільха-М". Дана ракета створюється підприємствами ОПК України по замкнутому циклу виробництва.

Очікується, що реактивна система залпового вогню з ракетами "Вільха-М" стане потужним озброєнням Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони закупить ракетних комплексів на більш ніж 2,4 млрд гривень. Зокрема, на фінансування ракетної програми в цьому році виділили на 300 млн гривень більше, ніж у 2019 році. У відомстві також наголосили, що в цілому в рамках оборонного замовлення на 2020 рік планується здійснити закупівлі на 21,25 млрд гривень.

Зазначимо, минулого року Україна успішно випробувала крилату ракету "Нептун". У рамках випробувань ракета пролетіла понад 250 км по заданому маршруту. Ця ракета має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість близько 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м.