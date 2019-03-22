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Негода залишила без світла жителів 13 районів Чернігівської області

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 18:56
Негода залишила без світла жителів 13 районів Чернігівської області
Фото: наслідки негоди (cn.dsns.gov.ua)

Світло відсутнє у 62 населених пунктах

У Чернігівській області унаслідок сильного вітру 22 березня без світла лишились  62 населені пункти в 13 районах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Чернігівської ОДА Олександра Мисника. 

Він зазначив, що електоропостачання у постраждалих від негоди населених пунктах області буде відновлене у найкоротші терміни.

"Внаслідок сильного вітру сьогодні залишилися без світла 62 населені пункти в 13-ти районах. Буревій повалив багато дерев, пошкодив дахи житлових будинків і соціальних закладів. Наслідки негоди усуваються". - написав Мисник. 

У ДСНС області повідомляють, що станом на 17:00 22 березня, внаслідок сильного вітру на території Чернігова та 7 районів області сталося руйнування покрівель шести будівель адміністративно-побутового, житлового та господарського призначення. Жертв та постраждалих немає. 

Фото: наслідки негоди (cn.dsns.gov.ua)

 

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