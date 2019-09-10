Температура в Україні завтра опуститься до +9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура завтра вночі очікується +9+14

Погода в Україні у середу, 11 вересня, в деяких регіонах погіршиться, температура опуститься до +9 вночі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, 11 вересня в Україні буде утримуватись суха та тепла погода. Температура вночі +9+14, на узбережжі морів до +18, на крайньому сході країни та в Карпатах +5+8; вдень в Україні +24+29 градусів.

Також вітер очікується південно-східний та східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї та Криму будуть окремі пориви 15-20 м/с.

Фото: прогноз погоди на 11 вересня

Нагадаємо, на вихідних, 14 и 15 вересня, очікується похолодання та періодичні дощі, однак у деяких областях буде тепла погода. Тепла погода протримається до вихідних, а в суботу-неділю пройдуть періодичні дощі та похолодає. У східних областях, на півдні та у більшості центральних областей України вихідними потриває тепла погода.

Додамо, сьогодні, 10 вересня, в Україні буде хмарно і тепло, опадів не очікується, місцями температура повітря підніметься до +28 градусів.

Крім того, завтра, 11 вересня, погода в Україні буде малохмарною та сонячною, без опадів, температура повітря становитиме +29 градусів. Вітер східного та південно-східного напрямку, 3-8 м/с. У Києві завтра буде суха та ясна погода. Температура повітря становитиме +27 градусів.