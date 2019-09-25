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В Україні продовжує утримуватися пожежна небезпека

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 09:56
В Україні продовжує утримуватися пожежна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека досягне 5-го класу

В Україні утримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, з 25 по 27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Також у Київській області, крім району Тетерева, з 25 по 27 вересня утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні будуть заморозки. Температура повітря складе -5 градусів. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях заморозки у повітрі досягнутий -3, а в Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на ґрунті складуть -5.

Відзначимо, що, за прогнозом Українського Гідрометцентру, в середу, 25 вересня, очікуються дощі на західній території країни, а саме у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Проте на решті частини України опадів не прогнозують. На півдні і в центрі країни температура повітря вдень сягне +11 +16, у східних областях вдень буде +11 +14, а на півдні країни буде порівняно тепло - +17 +19.

Крім того, в Києві також не варто чекати опадів, але очікується значне похолодання. Вдень температура повітря складе +14 +16. Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра, 26 вересня, в столиці буде ще холодніше.

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