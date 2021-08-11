В Україні продовжать карантин та режим НС до 1 жовтня, - Шмигаль

Уряд продовжить карантин в Україні до 1 жовтня. Також Кабмін продовжить режим надзвичайної ситуації в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
За словами Шмигаля, епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.
"Уряд продовжить адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року", - повідомив прем'єр.
Він зазначив, що уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%.
Нагадаємо, в НАН заявили, що у двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом.
Раніше повідомлялось, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.