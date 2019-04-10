В Україні продовжили строки запуску електронних земельних торгів

Кабінет міністрів України до кінця року продовжив пілотний проект щодо електронних земельних торгів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, члени уряду внесли зміни в пілотний проект по впровадженню електронних земельних торгів та посилення безпеки зберігання і захисту даних. Таким чином, його реалізацію продовжено до кінця року.

Впровадження електронних торгів направлено на запобігання корупції та зловживань у сфері земельних відносин.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що електронні земельні торги, пілотний проект по запуску яких реалізує уряд, проходять, в тому числі, на платформі ProZorro.Продажі.

Зазначимо, раніше передбачалося, що Кабінет міністрів України подасть до парламенту законопроект про ринок землі до 1 березня. Згідно з чинним законодавством, мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення діє до 2020 року. Минулого року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини.