В Україні продовжили термін установки лічильників газу

Він продовжує до 1 січня 2023 року установку газорозподільними компаніями лічильників у будинках українців, що використовують газ тільки для приготування їжі.

Закон відклав обов'язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їх відмови від встановлення лічильників газу.

Крім того, газорозподільні компанії зобов'язали щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх установки.

НКРЕКП буде щоквартально оприлюднювати на своєму веб-сайті інформацію про встановлення лічильників.

Своєю чергою Кабінет міністрів у тримісячний термін має розробити та затвердити порядок компенсації витрат споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за свій рахунок, у розмірі середньозваженої вартості установки лічильників.

Відзначимо, закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу.