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В Україні продовжили термін установки лічильників газу

Автор: Юлія Струк

В Україні продовжили термін установки лічильників газу споживачам, які використовують його для приготування їжі. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він продовжує до 1 січня 2023 року установку газорозподільними компаніями лічильників у будинках українців, що використовують газ тільки для приготування їжі.

Закон відклав обов'язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їх відмови від встановлення лічильників газу.

Крім того, газорозподільні компанії зобов'язали щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх установки.

НКРЕКП буде щоквартально оприлюднювати на своєму веб-сайті інформацію про встановлення лічильників.

Своєю чергою Кабінет міністрів у тримісячний термін має розробити та затвердити порядок компенсації витрат споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу за свій рахунок, у розмірі середньозваженої вартості установки лічильників.

Відзначимо, закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу.

Нагадаємо, закон раніше підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, цей документ парламент схвалив у другому читанні на початку березня. За нього проголосували 244 парламентарії.

Так, в Міністерстві розвитку громад і територій напрацьовують зміни до законодавства, які дозволять отримати з держбюджету кошти для фінансування робіт по установці лічильників у тих будинках, де вони відсутні.

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