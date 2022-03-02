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В Україні продовжили термін дії деяких документів на період воєнного стану

Автор: Кароліна Гайдук

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що термін дії водійського посвідчення та деяких інших документів автоматично продовжується. Це пов'язано з введенням воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилалася на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Документи - водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України", - йдеться в повідомленні

У відомстві зазначили, що замінити їх можна після скасування воєнного стану в країні та відновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС.

Крім того, в Україні продовжують термін дії паспортів громадян для виїзду за кордон. Документ діятиме протягом ще п'яти років.

Війна Росії проти України триває сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Зазначимо, що втрати російської армії за кілька днів війни проти України у живій силі вже перевищили число убитих і поранених під час Першої чеченської війни, яка тривала два роки.

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