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У Росії в університеті сталася стрілянина, є постраждалі

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Перм, Понеділок 20 вересня 2021 10:03
У Росії в університеті сталася стрілянина, є постраждалі Фото: у Росії в університеті сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Пермському державному університеті сталася стрілянина. В результаті інциденту кілька людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу вишу.

Стрілянина сталася в одному з корпусів Пермського державного університету.

"Близько 11 години невідомий проник на територію кампуса Пермського університету з травматичною зброєю і відкрив стрілянину на вулиці. Відомо про чотирьох постраждалих. Всі служби міста та університету приведені в готовність", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали правоохоронці.

Крім того, у Пермському університеті попросили студентів, які знаходяться в закладі, закритися в аудиторіях і не залишати їх. При цьому тих, хто не встиг приїхати до вузу, просять не приїжджати.

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