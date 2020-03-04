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В Україні визнали спроможними ще понад 60 ОТГ

Новини » Політика     04.03.2020 - 18:05
В Україні визнали спроможними ще понад 60 ОТГ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд визнав спроможними 63 громади

Кабінет міністрів під час засідання 3 березня визнав спроможними 63 об'єднані територіальні громади (ОТГ) у 22 областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Так, спроможними було визнано 2 ОТГ у Вінницькій області, 4 - у Дніпропетровській, 1 - у Волинській, 3 - у Закарпатській, 2 - у Житомирській, 3 - у Запорізькій, 6 - у Київській, 3 - в Івано-Франківській, 4 - у Кіровоградській, 1 - у Луганській, 2 - у Миколаївській, 1 - у Львівській, 2 - в Одеській, 7 - у Рівненській, 3 - у Полтавській, 3 - у Тернопільській, 2 - у Херсонській, 1 - у Харківській, 4 - у Хмельницькій, 4 - у Чернівецькій, 2 - у Черкаській та 4 - у Чернігівській.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін визнав спроможними 38 ОТГ. У цих ОТГ місцеві вибори пройшли ще у 2019 році, проте вони не були визнані урядом.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін схвалив зміни у порядок і умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад. Очікується, що прийняття відповідної постанови буде сприяти ефективному використанню коштів субвенції.

Крім того, ЦВК внесла зміни до постанови від 29 листопада 2018 року №234, що передбачають призначення проведення перших виборів в ОТГ на дату чергових місцевих виборів. Наступні вибори в ОТГ відбудуться одночасно з черговими місцевими виборами в Україні.

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