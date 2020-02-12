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Наступні перші вибори в ОТГ пройдуть одночасно з місцевими, - ЦВК

Новини » Політика     12.02.2020 - 22:11
Наступні перші вибори в ОТГ пройдуть одночасно з місцевими, - ЦВК
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дане рішення було ухвалено з метою економії державних коштів

Наступні перші вибори в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) відбудуться одночасно з черговими місцевими виборами в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центральної виборчої комісії в Facebook.

Так, на сьогоднішньому засіданні Центрвиборчком вніс зміни до постанови від 29 листопада 2018 року №234, що передбачають призначення проведення перших виборів в ОТГ на дату чергових місцевих виборів.

Своє рішення в ЦВК пояснили тим, що у разі проведення виборів в ОТГ раніше чергових місцевих, термін повноважень новообраних місцевих депутатів триватиме всього 3 місяці, а для організації та проведення цих виборів буде витрачено орієнтовно понад 35 млн гривень.

Крім того, у разі проведення перших виборів, ОТГ не зможуть істотно покращити свою фінансову спроможність, адже відповідно до бюджетного кодексу та закону про об'єднання громад, перехід ОТГ на прямі відносини з державним бюджетом відбувається тільки з початком нового бюджетного періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України визнав здатними 38 об'єднаних територіальних громад. Вибори в цих ОТГ пройшли ще у 2019 році, однак вони не були визнані урядом.

Також РБК-Україна писало, що термін добровільного об'єднання населених пунктів в Україні в об'єднані територіальні громади триватиме орієнтовно до лютого 2020 року.

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