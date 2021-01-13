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В Україні залучать авіацію для перевезення хворих. Почнуть в лютому для певних груп

Київ, Середа 13 січня 2021 09:34
В Україні залучать авіацію для перевезення хворих. Почнуть в лютому для певних груп
Фото: Максим Степанов (facebook.com)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство запускає проект єдиного аеромедичного простору України. Голова відомства зазначив, що проект спершу буде впроваджено у лютому у Львові та Києві.

Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"Ми запускаємо такий проект як створення єдиного аеромедичного простору України. Це надзвичайно важливий елемент. Це дуже важливий елемент, зокрема, з точки зору розвитку системи трансплантації", - сказав міністр.

Він додав, що цивільну аеромедичну евакуацію запустять після ухвалення відповідної постанови урядом.

Зазначимо, цей проект передбачатиме залучення аеротехнічних можливостей (суден авіаційної системи МВС, зокрема літаків та гелікоптерів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції), які цілодобово чергуватимуть разом з бригадами служби екстреної медичної допомоги.

Вони працюватимуть, щоб оперативно транспортувати пацієнтів у разі ургентних, надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортних пригод тощо до відповідних закладів охорони здоров’я, коли неможливо скористатися автомобільним транспортом.

Нагадаємо, в Україні у 2021 році планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. Це більш ніж вдвічі більше, ніж у 2020 році - тоді було проведено 118 операцій.

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