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В Україні призупинили оформлення документів в підрозділах ДМС

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П'ятниця 09 липня 2021 12:01
В Україні призупинили оформлення документів в підрозділах ДМС Фото: в ДМС повідомили про призупинення оформлення документів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні тимчасові затримки при оформлення документів у окремих підрозділах Державної міграційної служби. Причиною стали технічні несправності на каналах зв’язку та обладнанні Міграційної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДМС.

Громадянам, які були зареєстровані в електронній черзі, але через технічні несправності не змогли подати документи на оформлення, не потрібно буде записуватись знову. Їм забезпечать подачу документів в найближчий час без нового запису в чергу.

"На жаль, технічні несправності на каналах зв’язку та обладнанні Міграційної служби зберігаються і досі. Як наслідок, маємо тимчасові затримки оформлення документів у окремих підрозділах ДМС. Наші спеціалісти роблять все можливе, аби всі бажаючі якнайшвидше могли оформити або отримати вже виготовлені документи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ можуть тимчасово припинити надання послуг з реєстрації авто та видачі водійських прав.

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