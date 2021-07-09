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В Украине приостановили оформление документов в подразделениях ГМС

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Пятница 09 июля 2021 12:01
В Украине приостановили оформление документов в подразделениях ГМС Фото: в ГМС сообщили о приостановке оформления документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине временные задержки при оформлении документов в отдельных подразделениях Государственной миграционной службы. Причиной стали технические неисправности на каналах связи и оборудовании миграционной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГМС.

Гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди, но из-за технических неисправностей не смогли подать документы на оформление, не нужно будет записываться снова. Им обеспечат подачу документов в ближайшее время без новой записи в очередь.

"К сожалению, технические неисправности на каналах связи и оборудовании миграционной службы сохраняются до сих пор. Как следствие, имеем временные задержки оформления документов в отдельных подразделениях ДМС. Наши специалисты делают все возможное, чтобы все желающие как можно быстрее могли оформить или получить уже изготовленные документы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сервисные центры Министерства внутренних дел могут временно прекратить предоставление услуг по регистрации авто и выдаче водительских прав.

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