Сервісні центри призупиняють реєстрацію авто і видачу прав: в чому причина

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ можуть тимчасово припинити надання послуг з реєстрації авто та видачі водійських прав. Це пов'язано із затримками в поставках бланків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення на сайті Головного сервісного центру МВС.

"У зв'язку із затримкою в поставках бланкової продукції від ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією про роботу сервісних центрів МВС просять стежити на вебсайті РСЦ ДСЦ МВС відповідного регіону.