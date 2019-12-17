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Справу співорганізатора "референдуму" за створення "ДНР" передадуть до Верховного суду

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 23:44
Справу співорганізатора "референдуму" за створення "ДНР" передадуть до Верховного суду
Фото: Роман Лягін (з відкритих джерел)

Чоловіка обвинувачують у державній зраді

Справу Романа Лягіна - одного з організаторів псевдореферендуму про створення терористичної організації "ДНР" скерують до Київського апеляційного суду, звідки передадуть до Верховного суду. Про це передає "5 канал".

Зазначається, що саме там буде рішення щодо подальшого шляху справи - Верховний суд вирішить чи буде відвід судді і де розглядатимуть справу. Не виключено, що матеріали передадуть до суду на Донеччині.

Відомо, що серед сторін обвинувачення - представники захопленого в Донецьку артцентру "Ізоляція". Вони зазначають, що саме у цьому центрі бойовики утримують у заручниках українських військових, журналістів та цивільних.

Адвокат потерпілої сторони Володимир Єфименко клопотав про відвід головуючого судді на початку судового засідання. Правозахисник стверджує, що суддя постійно переносить розгляд справи.

Адвокат припускає, що таким чином відбувається затягування процесу, аби згодом для Лягіна обрали пом'якшений запобіжний захід. Суд не вважає ці доводи достатніми. Тож тепер це питання надійде до Верховного суду.

Навесні 2014-го Роман Лягін керував так званою виборчою комісією в теперішніх ОРДЛО. За результатами "референдуму" утворилося терористичне угруповання "ДНР". Лягіна затримали українські спецслужби у червні 2019 року. Його обвинувачують у державній зраді.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру колишній працівниці "верховного суду ДНР". Жінка, працюючи протягом трьох років у так званому судовому департаменті ДНР", відповідала за виконання вироків українським полоненим. Потім вона разом з чоловіком перебралися в Київ.

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