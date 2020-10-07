В Україні припинили роботу рекордного конвертцентру з оборотом в 15 млрд гривень

В Україні викрили і припинили роботу одного з найбільших конвертаційних центрів в історії країни. Його оборот становив 15 мільярдів гривень.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Конвертцентр функціонував в Києві протягом 2019-2020 років. Організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм, за допомогою яких тисячі приватних, а також державних та комунальних підприємств ухилялися від сплати податків.

"До організації цієї схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок - ухилятися від сплати податків", - повідомили в СБУ.

У ході обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів були виявлені документи і більше 600 печаток фіктивних фірм, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Раніше РБК-Україна писало, що в Запорізькій області викрили конвертцентр з оборотом в 240 млн гривень.

Також повідомлялося, що на початку серпня у Дніпрі викрили конвертаційний центр з місячним оборотом у півмільярда гривень.