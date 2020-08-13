У Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом в 500 млн гривень

Фото: слідчі дії СБУ (ssu.gov.ua)

Конвертаційний центр діяв на території 8 областей

Служба безпеки України викрила в Дніпрі роботу конвертаційного центру. Його оборот щомісяця становив майже 500 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, організатори конвертцентру проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

"За замовленням "клієнтів", в тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти в готівку для мінімізації податкових платежів і виведення коштів у тіньовий оборот. Також фігуранти надавали "послуги" з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном", - повідомили в СБУ.

За кожну незаконну угоду організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди.

"Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-носії та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також більше мільйона готівки в гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зараз вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.

Нагадаємо, наприкінці червня правоохоронці заблокували діяльність конвертцентру з оборотом в 400 млн гривень.

Також повідомлялося, що СБУ викрила схему розкрадання 17 млн гривень, до якої були причетні колишні чиновники Мінкультури.