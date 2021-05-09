В Україні передбачили декрет для чоловіків: як це працює

В Україні для чоловіків передбачили декретну відпустку. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.
Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".
Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.
Раніше можливість йти в декретну відпустку була тільки у матерів. Цей закон вводить новий вид відпустки - одноразова при народженні дитини тривалістю до 14 днів, яка оплачується роботодавцем. Відпустку надаватимуть комусь одному з родичів дитини:
Передбачено і право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.
Як повідомлялося, в четвер законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.
Нагадаємо, в середині квітня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №3695 про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною. "За" проголосували 269 парламентаріїв.