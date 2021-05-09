В Україні передбачили декрет для чоловіків: як це працює

В Україні для чоловіків передбачили декретну відпустку. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Раніше можливість йти в декретну відпустку була тільки у матерів. Цей закон вводить новий вид відпустки - одноразова при народженні дитини тривалістю до 14 днів, яка оплачується роботодавцем. Відпустку надаватимуть комусь одному з родичів дитини:

батькові, навіть якщо він не одружений на матері дитини, але проживає разом з нею;

бабусі чи дідусю;

іншим повнолітнім родичам дитини.

Передбачено і право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.