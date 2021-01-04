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Хмарно з проясненнями і мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Понеділок 04 січня 2021 08:00
Хмарно з проясненнями і мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні
Фото: сніг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 4 січня, на більшій частині території України погода буде хмарною з проясненнями, на заході очікується дощ, а на півночі - мокрий сніг. Температура повітря вдень у регіонах буде коливатися від -1 до +9 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У неділю найвища температура буде на півдні та заході України.

Хмарно з проясненнями і мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодніУ західних і південних областях температура повітря вдень очікується від +4 до +9 градусів, а вночі вона опуститься до +1 +4 градусів.

У центральних і північних областях температура повітря вдень буде від -1 до +3, а вночі від -1 до +2.

У східних областях температура повітря вдень складе від 0 до +3, а вночі вона буде в межах 0 -2.

У Криму також буде без опадів, хмарно з проясненнями. Температура вдень +8 +10 градусів, а вночі - від +2 до +4.

Прогноз у Києві

У Києві та області в понеділок вдень і вночі очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень очікується від +1 до +3, а вночі від -1 до +1.

Хмарно з проясненнями і мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодніНагадаємо, в неділю, 3 січня, погода на всій території України була похмурою і без опадів.

Як писало РБК-Україна, в січні середня місячна температура в Україні очікується у межах 0-4 градусів морозу, в південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.

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