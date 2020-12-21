ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні попередили про туман

Україна, Понеділок 21 грудня 2020 09:59
В Україні попередили про туман
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У понеділок, 21 грудня, в Україні спостерігатиметься густий туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, туман сьогодні спостерігатиметься у центральних, північних та деяких південних областях. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, сьогодні у північних та східних областях очікується сніг. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -4 до +5 градусів, проте вночі на всій території країни будуть спостерігатися заморозки.

Також РБК-Україна писало, що 21 грудня у Києві очікується густий туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Крім того, погода в Україні принесе відлигу до кінця року і в період новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +16 градусів, що є аномальним для цього часу року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Погода

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся