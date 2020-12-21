В Україні попередили про туман

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У понеділок, 21 грудня, в Україні спостерігатиметься густий туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, туман сьогодні спостерігатиметься у центральних, північних та деяких південних областях. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, сьогодні у північних та східних областях очікується сніг. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -4 до +5 градусів, проте вночі на всій території країни будуть спостерігатися заморозки.

Також РБК-Україна писало, що 21 грудня у Києві очікується густий туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Крім того, погода в Україні принесе відлигу до кінця року і в період новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +16 градусів, що є аномальним для цього часу року.