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Сніг у шести областях і нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Понеділок 21 грудня 2020 08:00
Сніг у шести областях і нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дівчина з парасолькою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 21 грудня, у північних та східних областях очікується сніг. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -4 до +5 градусів, проте вночі на всій території країни будуть спостерігатися заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській і Донецькій областях буде йти сніг. У всіх інших регіонах України очікується похмура і суха погода.

У західних областях температура повітря вдень буде від -1 до +5 градусів, а вночі від -1 до +1.

У центральних і північних областях температура повітря вдень становитиме від -4 до +1, а вночі стовпчики термометрів покажуть -3 +1 градус.

У східних і південних областях температура повітря вдень буде в межах -1 +1, а вночі -1 +1.

Сніг у шести областях і нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів і похмуро. Температура повітря коливатиметься від 0 до +2, а вночі від 0 до +2.

Сніг у шести областях і нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 20 і 21 грудня у Києві очікується густий туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Крім того, погода в Україні відлига принесе до кінця року і в період новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +16 градусів, що є аномальним для цього часу року.

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