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Синоптики попередили про густий туман в Києві

Київ, Неділя 20 грудня 2020 11:10
Синоптики попередили про густий туман в Києві
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 20 грудня, в Києві очікується густий туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

При цьому наголошується, що туман протримається до 21 грудня.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі

Нагадаємо, 20 грудня в Україні буде хмарно, а температура повітря прогріється до +5 градусів.

Крім того, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. По всій території країни очікується туман.

Додамо, що погода в Україні відлига принесе до кінця року і в період новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до +16 градусів, що є аномальним для цього часу року.

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