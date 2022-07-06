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В Україні попередили про грози та шквали 7 липня: де очікувати негоду

Фото: в Україні попередили про грози та шквали 7 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 7 липня, в більшості областей України відзначатиметься негода. Швидкість вітру досягатиме 20 м/c.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Грози очікуються в:

  • північних областях;
  • більшості центральних областей;
  • місцями в Одеській області;
  • місцями у Миколаївській області.

Водночас в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей варто очікувати град, а також шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про наслідки серйозної негоди у Львові, яка призвела до затоплених вулиць, пошкоджених дахів та ліній електропередач.

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