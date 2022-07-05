Львів накрила сильна злива: зірвані дахи, підтоплені будинки та знеструмлені вулиці
Сьогодні, 5 липня, Львовом пронеслался сильна буря. Дощ та вітер пошкодили дахи будинків, лінії електропередач, підтоплено багато вулиць. Наразі комунальні служби ліквідовують наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
За його словами, у місті пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках. Ведуться аварійні роботи.
На кількох вулицях немає електроенергії. Цю проблему вже ліквідовують аварійні бригади.
"Зараз триває ліквідація наслідків. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Роботу громадського транспорту відновлено. Ми продовжуємо рух автобусів, трамваїв та тролейбусів до 23:00. Щоб усі, хто залишився на роботі, могли нормально дістатись додому", - повідомив Садовий.
Мер попросив львівян оперативно повідомляти про підтоплення укриттів та інші пошкодження на Гарячу лінію міста 15-80.
Нагадаємо, вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
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