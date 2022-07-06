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В Украине предупредили о грозах и шквалах 7 июля: где ожидать непогоду

Фото: в Украине предупредили о грозах и шквалах 7 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 7 июля, в большинстве областей Украины будет ожидаться непогода. Скорость ветра будет достигать 20 м/c.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Грозы ожидаются в:

  • северных областях;
  • большинстве центральных областей;
  • местами в Одесской области;
  • местами в Николаевской области.

В то же время в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей стоит ожидать град, а также шквалы 15-20 м/с.

Напомним, РБК-Украина писало о последствиях серьезной непогоды во Львове, которая привела к затопленным улицам, поврежденным крышам и линиям электропередач.

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