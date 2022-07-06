В Украине предупредили о грозах и шквалах 7 июля: где ожидать непогоду

Завтра, 7 июля, в большинстве областей Украины будет ожидаться непогода. Скорость ветра будет достигать 20 м/c.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Грозы ожидаются в:
В то же время в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей стоит ожидать град, а также шквалы 15-20 м/с.
Напомним, РБК-Украина писало о последствиях серьезной непогоды во Львове, которая привела к затопленным улицам, поврежденным крышам и линиям электропередач.
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