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В Україні попередили про ожеледицю

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 24 грудня, в Україні погіршаться погодні умови. Синоптики попередили про ожеледицю у більшості областях.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, ожеледиця сьогодні очікується у північних, центральних та східних областях.

"Будьте вкрай обережні, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 24 грудня на всій території України, окрім східних регіонів, очікуються опади. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +9 градусів, однак вночі на сході вдарять морози.

Також РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні зранку йде дощ, можлива ожеледь. Також киян попередили про туман.

Раніше повідомлялось, що в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.

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