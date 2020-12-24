ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні попередили про ожеледицю

Україна, Четвер 24 грудня 2020 10:30
В Україні попередили про ожеледицю
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 24 грудня, в Україні погіршаться погодні умови. Синоптики попередили про ожеледицю у більшості областях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, ожеледиця сьогодні очікується у північних, центральних та східних областях.

"Будьте вкрай обережні, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 24 грудня на всій території України, окрім східних регіонів, очікуються опади. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +9 градусів, однак вночі на сході вдарять морози.

Також РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні зранку йде дощ, можлива ожеледь. Також киян попередили про туман.

Раніше повідомлялось, що в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Погода

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся