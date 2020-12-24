В Україні попередили про ожеледицю

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 24 грудня, в Україні погіршаться погодні умови. Синоптики попередили про ожеледицю у більшості областях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, ожеледиця сьогодні очікується у північних, центральних та східних областях.

"Будьте вкрай обережні, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 24 грудня на всій території України, окрім східних регіонів, очікуються опади. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +9 градусів, однак вночі на сході вдарять морози.

Також РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні зранку йде дощ, можлива ожеледь. Також киян попередили про туман.

Раніше повідомлялось, що в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.