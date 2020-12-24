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В Украине предупредили о гололеде

Украина, Четверг 24 декабря 2020 10:30
В Украине предупредили о гололеде
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 24 декабря, в Украине ухудшатся погодные условия. Синоптики предупредили о гололеде в большинстве областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, сегодня гололед ожидается в северных, центральных и восточных областях.

"Будьте крайне осторожны, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 24 декабря на всей территории Украины, кроме восточных регионов, ожидаются осадки. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +9 градусов, однако ночью на востоке ударят морозы.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве сегодня утром идет дождь, возможен гололед. Также киевлян предупредили о тумане.

Ранее сообщалось, что в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.

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