В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 19 червня, у деяких регіонах України спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі дані наводить УкрГідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігається у східних регіонах, а також у Сумській та Чернігівській областях. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж.

Під час пожежонебезпечного періоду заборонено заїжджати до лісу на автомобілях та полювати із використанням вогнепальної зброї. Також там не варто залишати скляні пляшки, консервні бляшанки, адже фокусуючи сонячні промені, вони можуть стати джерелом пожежі.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження, в окремих районах очікується град та сильні пориви вітру.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні усі регіони накриють дощі та грози, а температура повітря вдень очікується від +22 до +31 градуса тепла.