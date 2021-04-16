У Раді створили робочу групу з реформування пенітенціарної медицини
Для реформування пенітенціарної медицини у Верховній раді створять робочу групу. До неї увійдуть депутати комітету з питань здоров’я нації, представники міністерств та правоохоронних відомств.
Він зазначив, що процес передачі надання меддопомоги в установах виконання покарань від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров’я розпочався ще у 2017 році, однак системних змін не відбулось.
"Проблеми системи залишились: висока смертності в’язнів від інфекційних хвороб, низька якість медичних оглядів, недостатній рівень надання допомоги засудженим із психічними розладами та різними формами залежності", - підкреслив Радуцький.
За його словами, сьогодні Україна входить до країн ЄС з найбільшою кількістю засуджених.
"У наших тюрмах перебуває близько 53 тисяч людей. В умовах замкнутого простору в’язні мають підвищену небезпеку захворіти на інфекційні хвороби. У тюрмах доволі часто фіксують спалахи коронавірусу, гепатиту та туберкульозу.
Нагадаємо, Київська міська прокуратура провела перевірку в Київському слідчому ізоляторі через грубі порушення. Перевірка тривала у період лютого-березня цього року.
Як писало РБК-Україна, раніше Офіс омбудсмена заявив про виявлення в Київському СІЗО грубих порушень. Зокрема, в установі антисанітарія, а засуджені сплять по черзі.