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У Раді створили робочу групу з реформування пенітенціарної медицини

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 15:17
У Раді створили робочу групу з реформування пенітенціарної медицини Фото: глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Для реформування пенітенціарної медицини у Верховній раді створять робочу групу. До неї увійдуть депутати комітету з питань здоров’я нації, представники міністерств та правоохоронних відомств.

Про це повідомив глава комітету Михайло Радуцький у своєму Telegram.

Він зазначив, що процес передачі надання меддопомоги в установах виконання покарань від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров’я розпочався ще у 2017 році, однак системних змін не відбулось.

"Проблеми системи залишились: висока смертності в’язнів від інфекційних хвороб, низька якість медичних оглядів, недостатній рівень надання допомоги засудженим із психічними розладами та різними формами залежності", - підкреслив Радуцький.

За його словами, сьогодні Україна входить до країн ЄС з найбільшою кількістю засуджених.

"У наших тюрмах перебуває близько 53 тисяч людей. В умовах замкнутого простору в’язні мають підвищену небезпеку захворіти на інфекційні хвороби. У тюрмах доволі часто фіксують спалахи коронавірусу, гепатиту та туберкульозу.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура провела перевірку в Київському слідчому ізоляторі через грубі порушення. Перевірка тривала у період лютого-березня цього року.

Як писало РБК-Україна, раніше Офіс омбудсмена заявив про виявлення в Київському СІЗО грубих порушень. Зокрема, в установі антисанітарія, а засуджені сплять по черзі.

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