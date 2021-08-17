Лише з дозволу президента. Нардепам планують заборонити обговорювати з РФ ситуацію в ОРДЛО і Криму

У Верховну раду внесли законопроект "Про засади державної політики перехідного періоду". Він передбачає заборону для народних депутатів обговорювати з РФ ситуацію в ОРДЛО і Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради .

Згідно з тексту документу, не допускається встановлення зв’язків та взаємодія народних депутатів, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування з посадовцями Російської Федерації.

Зокрема, забороняється обговорення питань, пов’язаних із подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без уповноваження на це від президента України.

Ініціатором законопроекту є глава українського уряду Денис Шмигаль.

Документ внесли в Раду 9 серпня. Зараз він перебуває на етапі ознайомлення в Комітеті з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.