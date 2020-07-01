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Мінкульт подав нову кандидатуру на посаду мовного омбудсмена

Новини » Політика     01.07.2020 - 12:41
Мінкульт подав нову кандидатуру на посаду мовного омбудсмена
Фото: Мінкульт (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін сьогодні має заслухати усіх трьох кандидатів на посаду

Міністерство культури України подало нову кандидатуру на вакантну посаду уповноваженого із захисту державної мови. На цю посаду запропонували Світлану Бронікову.

Про це повідомив кандидат у мовні омбудсмени Святослав Літинський у своєму Facebook.

Він зазначив, що закон дозволяє таке подання лише до 5 червня.

"Міністерство культури та інформаційної політики України подало нову кандидатуру на уповноваженого - Світлану Бронікову (замість обраного їхньою ж комісією кандидата - мене)... Кабінет міністрів України буде заслуховувати всіх трьох кандидатів, як цього і вимагає закон", - написав Літинський.

Отже, уряд заслухає трьох кандидатів:

  • Тараса Креміня (від уповноваженої з прав людини)
  • Світлану Бронікову (від Мінкульту)
  • Святослава Літинського (від Мін'юсту).

Так, закон вимагає заслухати кандидатів і на тому самому засіданні проголосувати за них.

Нагадаємо, на початку червня Мінкульт обрав кандидатуру на вакантну посаду уповноваженого із захисту державної мови - громадського діяча Святослава Літинського.

Як писало РБК-Україна, першою у листопаді 2019 року посаду мовного омбудсмена обійняла Тетяна Монахова, проте 24 квітня вона заявила, що йде з посади.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Міністерство культуриязыкомбудсмен
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