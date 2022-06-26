Для жителів окупованих територій запустили ще одну "гарячу лінію"
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій запустило додаткову "гарячу лінію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства.
Зокрема, якщо відсутній мобільний зв'язок, а є тільки доступ до Інтернету, можна залишити повідомлення або зателефонувати WhatsАpp/Telegram/Viber за номером +38(096) 078 84 33 (цілодобово).
На "гарячій лінії" можна отримати інформацію з гуманітарних питань, питань отримання статусу переселенця, повернення з тимчасово окупованих територій в Україну, в тому числі, осіб, які були примусово переміщені в Росію.
Нагадаємо, раніше віце - прем'єр Ірина Верещук розповіла, як депортовані в Росію українці можуть повернутися додому і чи потрібен для цього паспорт.
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