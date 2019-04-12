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В Україні з'явиться швидкісна траса Львів-Мукачево-Ужгород

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 15:42
В Україні з'явиться швидкісна траса Львів-Мукачево-Ужгород
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Нова траса дозволить істотно скоротити час поїздки між Львовом і Мукачевим

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий профінансувати підготовку техніко-економічне обґрунтування для будівництва нової автомагістралі Львів-Мукачево-Ужгород з відгалуженням до угорської границі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

Очікується, що нова дорога дозволить скоротити час поїздки по напрямку Львів-Мукачево до півтори години замість нинішніх трьох з половиною. Нова магістраль буде розрахована на максимальну швидкість руху 130 км/ч.

Також повідомляється, що дорога буде поєднана з угорською автомагістраллю М3 через КПП "Дийда" і словацькою D1 через КПП "Ужгород".

В Україні з'явиться швидкісна траса Львів-Мукачево-Ужгород

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поїзд Мукачево-Кошице здійснив тестовий рейс. Передбачається, що регулярні рейси запустять вже влітку цього року.

Раніше також стало відомо, що дорогу між Запоріжжям і Маріуполем побудують за рахунок коштів, які виділила Німеччина на підтримку української економіки. До цього міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що Німеччина розглядає можливість фінансування будівництва першого автобану в Україні.

"Мабуть, це буде дорога Маріуполь-Запоріжжя. І він стане першим справжнім автобаном в Україні, побудованим за всіма вимогами ЄС", - зазначив він.

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