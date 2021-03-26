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В Україні з'явиться новий вид спорту

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні хочуть зробити ветеранський спорт окремим видом спортивної діяльності. Над відповідними змінами в законодавстві працює Міністерство ветеранів.

Про це повідомляє прес-служба Мінветеранів.

За словами міністра з питань ветеранів Юлії Лапутиной, заняття спортом піднімає дух тих, хто воював.

"Ми повинні зламати стереотип і зробити так, щоб ветеран сприймався не як тягар, а став локомотивом розвитку суспільства та суспільства... Зараз ми працюємо над тим, щоб внести зміни в закон про фізичній культурі та спорті і зробити ветеранський спорт окремим видом спортивної діяльності", - заявила Лапутіна.

Міністр відзначила, що це дозволить отримати відповідне державне фінансування ветеранського спорту нарівні з іншими видами спорту.

Лапутіна нагадала, що зараз в Україні відбуваються відбіркові змагання до національної збірної України для "Ігор воїнів", які пройдуть в США.

Раніше РБК-Україна писало, що ветерани АТО отримали можливість пройти навчання на магістерських програмах в чотирьох престижних вузах України.

Також повідомлялося, що вперше 40 українських ветеранів виступлять на змаганнях "Ігри воїнів" у США.

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