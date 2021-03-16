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Вперше 40 українських ветеранів виступлять на змаганнях Warrior Games в США

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 00:24
Вперше 40 українських ветеранів виступлять на змаганнях Warrior Games в США Фото: Warrior Games (Telegram/WG)
Автор: Артур Родивилов

Вперше 40 українських ветеранів на міжнародних мультиспортивних змаганнях Warrior Games ("Ігри воїнів") в США. Реєстрація на відбіркові змагання буде проходити з 22 березня по 30 квітня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства ветеранів.

Участь у змаганнях візьмуть команди з восьми країн світу: США, України, Австралії, Канади, Великобританії, Данії, Нідерландів та Грузії.

Залучення України до Warrior Games стало результатом успішних переговорів за участю організаційного комітету "Ігор нескорених" в Україні та збірної України на Іграх нескорених" в Гаазі, які проводилися з 2019 року.

В організаційну команду Warrior Games в Україні входять Міністерство ветеранів, Центр стратегічних комунікацій "СтратКом України", ГО "Ігри Инвіктус Україна", Федерація стронгмена України, БФ "Повернися Живим".

Відбір кандидатів на участь у Warrior Games пройде в рамках національних змагань, які пройдуть в середині травня в Києві.

Нагадаємо, Міністерство ветеранів запустив онлайн-систему інформаційних сервісів "е-Ветеран", де представлена інформація про послуги психологічної допомоги і санаторно-курортне лікування для ветеранів війни.

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