В Україні з'явиться новий вид держслужбовців: Рада прийняла закон

Документ підтримали 277 нардепів.

Цей закон виключає норму, що до стажу служби у ССО зараховується стаж служби в поліції, органах внутрішніх справ, військова служба в Збройних силах України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.

Документ передбачає створення державної служби в Службі судової охорони та її територіальних підрозділах.

Закон поширює дію Дисциплінарного статуту Національної поліції на співробітників ССО і визначає повноваження глави відомства та інших керівників служби щодо застосування заохочень і накладення дисциплінарних стягнень на підлеглих співробітників.

Правовий статус працівників Служби судової охорони

"До працівників Служби судової охорони належать особи, яким присвоєно спеціальні звання співробітників ССО, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір із Службою судової охорони", - сказано у документі.

Вказано, що на державних службовців Служби судової охорони поширюється дія закону "Про державну службу".

"Посади державних службовців Служби судової охорони відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством", - зазначається у законі.

Повноваження керівника держслужби у ССО здійснюють глава Служби судової охорони та керівники територіальних підрозділів відомства.

Для захисту своїх прав та законних інтересів працівники Служби судової охорони можуть утворювати професійні об’єднання та професійні спілки.

Крім того, порядок проведення службового розслідування стосовно співробітників ССО та утворення дисциплінарних комісій, їх повноваження встановлює глава відомства.