В Україні з'явиться новий університет. Він готуватиме професіоналів з безпеки

Президент Володимир Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Після закінчення навчання випускники будуть працювати на державу.

Про це він розповів журналістам.

"Ми будемо відкривати новий потужний університет, в якому будуть професії, пов'язані з безпекою. Цей університет презентуємо. Будемо відбирати найкращих дітей, давати високі стипендії", - сказав глава держави.

Президент запевнив, що до вишу буде потужний відбір викладачів, не тільки українців.

"Всі будуть отримувати високу зарплату. Після університету випускники повинні будуть працювати на державу", - додав Зеленський.