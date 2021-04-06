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В Україні може з'явитися нова держпремія

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 17:08
В Україні може з'явитися нова держпремія Фото: Раді пропонують заснувати нову держпремію (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні може з'явитися нова державна премія. Кабінет міністрів подав до Верховної ради відповідний законопроект №5327.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон пропонує внести зміни до закону "Про державні нагороди України".

"За результатами опрацювання питання про заснування премії імені Бориса Патона робочою групою було запропоновано перейменувати Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона", - вказано у пояснювальній записці.

Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення в галузі науки і техніки.

У пояснювальній наголошується, що реалізація закону не потребуватиме залучення додаткових коштів з державного бюджету.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський запропонував заснувати в Україні державні премії імені Мирослава Скорика та Бориса Патона. Лист про створення відповідних премій було направлено в Кабмін.

Як писало РБК-Україна, Борис Патон 58 років був президентом Національної академії наук України. Його винаходами у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів користуються у всьому світі.

Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя.

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