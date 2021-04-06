В Україні може з'явитися нова держпремія

В Україні може з'явитися нова державна премія . Кабінет міністрів подав до Верховної ради відповідний законопроект №5327.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон пропонує внести зміни до закону "Про державні нагороди України".

"За результатами опрацювання питання про заснування премії імені Бориса Патона робочою групою було запропоновано перейменувати Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона", - вказано у пояснювальній записці.

Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення в галузі науки і техніки.

У пояснювальній наголошується, що реалізація закону не потребуватиме залучення додаткових коштів з державного бюджету.