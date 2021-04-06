В Україні може з'явитися нова держпремія
В Україні може з'явитися нова державна премія. Кабінет міністрів подав до Верховної ради відповідний законопроект №5327.
Закон пропонує внести зміни до закону "Про державні нагороди України".
"За результатами опрацювання питання про заснування премії імені Бориса Патона робочою групою було запропоновано перейменувати Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона", - вказано у пояснювальній записці.
Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення в галузі науки і техніки.
У пояснювальній наголошується, що реалізація закону не потребуватиме залучення додаткових коштів з державного бюджету.
Нагадаємо, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський запропонував заснувати в Україні державні премії імені Мирослава Скорика та Бориса Патона. Лист про створення відповідних премій було направлено в Кабмін.
Як писало РБК-Україна, Борис Патон 58 років був президентом Національної академії наук України. Його винаходами у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів користуються у всьому світі.
Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя.