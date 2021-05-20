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В Україні з'явиться концепція надання в оренду держдач, - Зеленський

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні незабаром з'явиться концепція надання в оренду державних дач чиновникам. Він вважає несправедливим, що там живуть колишні чиновники.

Про це Зеленський заявив під час прес-конференції 20 травня.

За його словами, зараз в таких дачах живуть колишні президенти, спікери та інші високопоставлені чиновники минулих років.

"Я вважаю це несправедливим. Там зараз президенти, спікери минулих років живуть. Вони під час свого президентства мали право жити. Але прийшов час... Вони всі повинні поїхати", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що туди не заїдуть люди, пов'язані з ним.

"У нас буде концепція, ми її представимо суспільству, по Конча-Заспі, по ВДНГ, по Пущі-Водиці", - сказав він.

При цьому президент додав, що вважає за можливе, щоб ті чи інші чиновники могли під час своєї роботи на держслужбі за ринковими цінами орендувати держдачі.

Нагадаємо, минулого тижня під час засідання Ради нацбезпеки і оборони Зеленський доручив провести аудит продаж земельних ділянок та будівництва будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

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