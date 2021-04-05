Рада може ухвалити закон про інститут бізнес-омбудсмена до літа

Голова комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що парламент може ухвалити закон про інститут бізнес-омбудсмена до літа. Цей документ є одним з ключових для комітету.

"Голова комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха наголосив, що законопроект, який передбачає створення інституту бізнес-омбудсмена, є одним із ключових для його Комітету. За його словами, законопроект може бути ухвалений вже до літа", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого цей комітет рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання законопроект №3607 про Установу бізнес-омбудсмена. Хоча 26 червня 2020 року комітет рекомендував парламенту схвалити його за основу.

Однак під час консультацій були з’ясовані деякі неузгодженості цього законопроекту з Конституцією України. Комітет приступив до доопрацювання документу.

Як писало РБК-Україна, в травні минулого року нардепи відхилили законопроект №0944 (№4591) "Про установу бізнес-омбудсмена". Відповідний проект парламент восьмого скликання прийняв за основу в першому читанні.

Профільний комітет рекомендував зняти з розгляду цей законопроект через те, що документ втратив актуальність.

Так, Рада 8 скликання у травні 2016 року схвалила за основу законопроект №4591 "Про установу бізнес-омбудсмена". За документ тоді проголосували 242 парламентарії.