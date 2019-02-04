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У комітеті ВР розглянуть закон щодо інституту авторизованого економічного оператора

Новини » Економіка    04.02.2019 - 17:33
У комітеті ВР розглянуть закон щодо інституту авторизованого економічного оператора
Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття закону забезпечить підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринку

У парламентському комітеті з питань податкової та митної політики розглянуть проект закону, який стосується запровадження інституту авторизованого економічного оператора. Про це повідомила голова комітету Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ розглянуть на засіданні комітету у вівторок, 5 лютого.

"За нашим комітетом є нерозглянуті  чотири законопроекти по Угоді про асоціацію України з ЄС. Ми  маємо наполегливо працювати над тим, що були розглянуті ті проекти, по яким досягнуто компроміс між експертами та членами комітету. Тому я запрошую усіх у вівторок прибути на засідання комітету, де буде розглядатися вкрай важливий законопроект №7473, який стосується запровадження інституту авторизованого економічного оператора", - повідомила Южаніна.

За її словами, законопроект є важливим для українського бізнесу.

"Я думаю, що ми зможемо знайти компроміс щодо його розгляду вже у першому читанні і на наступному пленарному тижні. Хоча, цей важливий для нашого бізнесу законопроект ми маємо розглянути ще на цій сесії", - сказала парламентар.

Слід зазначити, що Кабінет міністрів ще у 2017 році вніс до парламенту законопроект №7473 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

У пояснювальній записці вказано, що прийняття законопроекту сприятиме спрощенню митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри.

"Прийняття законопроекту забезпечить підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринку… Реалізація закону позитивно вплине на ринок праці, оскільки законопроект спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішніх і внутрішньому ринку, що у свою чергу, стане підґрунтям для створення нових робочих місць", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Южаніна раніше закликала Раду кожного пленарного тижня розглядати не менше одного законопроекту з питань податкової та митної сфери.

РБК-Україна також писало, що у Кабміні заявили про саботаж депутатами Ради євроінтеграційних законів.

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