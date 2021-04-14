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В Україні з'явиться ще одне свято

Автор: Юлія Струк

В Україні з'явиться ще одне нове свято. День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відзначатимуть 25 травня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Кабмін погодив нове професійне свято - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, який відзначатимуть щороку 25 травня", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави.

У перелік таких посад внесли голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також першого заступника та заступників глави відомства.

Як писало РБК-Україна, в січні Рада національної безпеки та оборони зафіксувала понад 400 тисяч фішингових атак. Зокрема, було виявлене масове розсилання електронних листів по державних установах нібито від адміністрації Держспецзв'язку.

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