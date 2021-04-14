В Україні з'явиться ще одне свято

В Україні з'явиться ще одне нове свято. День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відзначатимуть 25 травня.
"Кабмін погодив нове професійне свято - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, який відзначатимуть щороку 25 травня", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави.
У перелік таких посад внесли голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також першого заступника та заступників глави відомства.
Як писало РБК-Україна, в січні Рада національної безпеки та оборони зафіксувала понад 400 тисяч фішингових атак. Зокрема, було виявлене масове розсилання електронних листів по державних установах нібито від адміністрації Держспецзв'язку.