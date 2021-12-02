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В Україні з'явиться електронний реєстр зброї. Він запрацює навесні 2022 року

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Четвер 02 грудня 2021 14:31
В Україні з'явиться електронний реєстр зброї. Він запрацює навесні 2022 року Фото: глава МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що в Україні з'явиться електронний реєстр зброї. Він повинен повноцінно запрацювати в березні-квітні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"На початку наступного року ми представляємо Єдиний реєстр зброї, що також суттєво подолає корупційну складову. Ця область викликала багато зауважень. Вже в березні-квітні Реєстр запрацює повноцінно", - заявив Монастирський.

Він повідомив, що в реєстрі будуть зберігатися дані про власників зброї. Міністр також додав, що за допомогою реєстру власники зброї зможуть отримувати дозвіл на застосування, а також продовжувати його.

"Всі власники зброї зможуть без проблем продовжувати дозвіл і отримувати їх", - заявив Монастирський.

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Денис Монастирський Зброя в Україні
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