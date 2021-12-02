В Україні з'явиться електронний реєстр зброї. Він запрацює навесні 2022 року

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що в Україні з'явиться електронний реєстр зброї. Він повинен повноцінно запрацювати в березні-квітні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

"На початку наступного року ми представляємо Єдиний реєстр зброї, що також суттєво подолає корупційну складову. Ця область викликала багато зауважень. Вже в березні-квітні Реєстр запрацює повноцінно", - заявив Монастирський.

Він повідомив, що в реєстрі будуть зберігатися дані про власників зброї. Міністр також додав, що за допомогою реєстру власники зброї зможуть отримувати дозвіл на застосування, а також продовжувати його.

"Всі власники зброї зможуть без проблем продовжувати дозвіл і отримувати їх", - заявив Монастирський.