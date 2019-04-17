В Україні з'явиться електронний реєстр географічних назв

Український уряд погодив законопроект, яким передбачено створення електронного реєстру географічних назв. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, схвалений проект закону спрямовано на створення та ведення Державного реєстру географічних назв, а також для обліку та державної реєстрації географічних назв, надання даних з реєстру. Відповідальним за ведення реєстру буде Держгеокадастр.

Фото: проект закону

Нагадаємо, раніше Державна фіскальна служба запровадила новий сервіс в Електронному кабінеті платника щодо автоматичного заповнення декларацій.

Минулого тижня податкова дозволила використовувати планшети і смартфони замість касових апаратів. До цього переліку увійшли сім моделей учасників експериментального проекту і система "E-Receipt (e-Чек) електронний чек". Експериментальний проект триватиме до 31 грудня 2019 року. За його результатами Мінфін прийме рішення за новітніми моделями, які будуть рекомендовані до промислової експлуатації.