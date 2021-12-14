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В Україні з'явиться електронне посвідчення ветерана. Рада прийняла закон

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 15:55
В Україні з'явиться електронне посвідчення ветерана. Рада прийняла закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України прийняла закон, яким вводиться електронне посвідчення ветерана. Відповідний проект № 5694 підтримали 310 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Закон передбачає закріплення на законодавчому рівні можливість використання електронного посвідчення ветерана, постраждалого учасника Революції гідності та особи, на яке поширюється дія цього закону (е-посвідчення ветерана).

Також документ пропонується налагодити автоматизований обмін інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та іншими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Нового року мають запустити реєстр ветеранів у повному обсязі.

Крім того, посвідчення учасників бойових дій інтегрують в додаток "Дія".

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