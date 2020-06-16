В Україні з'явиться новий державний орган

В Україні з'явиться єдиний орган інтелектуальної власності. Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2255.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 245 парламентаріїв.

Закон вводить дворівневу систему державного управління сферою інтелектуальної власності. Згідно з нею, Мінекономіки буде реалізовувати державну політику у сфері інтелектуальної власності.

А Національний орган інтелектуальної власності буде займатися видачею охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності.

При цьому орган функціонуватиме як юридична особа публічного права (державна організація) і буде належати до сфери управління Мінекономіки.

Нагадаємо, в лютому парламент схвалив даний проект за основу, його тоді підтримали 307 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в 2017 році в Європейському союзі заявили про занадто повільний прогрес України в реформі законодавства у сфері прав інтелектуальної власності.