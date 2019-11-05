В Україні з'явиться база даних соціальних категорій населення

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук запевняє, що це дасть уряду можливість економити

Наступного року в Україні з'явитись єдина централізована база даних щодо соціальних категорій населення. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, наразі представники влади оперують надзвичайно неточними і неякісними данними.

"Рівень похибки іноді просто жахливий. Ми іноді приймаємо рішення як держава просто наосліп. Це потрібно припиняти. У нас в наступному році має з'явитися єдина централізована база данних, в які ми будемо бачити скільки у нас учнів, скільки у нас студентів. Тобто ми будемо бачити, які соцкатегорії корелюють між собою, для того щоб планувати соціальну політику, робити розрахунки. Це те, що дасть нам нормально економити", - заявив Гончарук.

Раніше повідомлялося, що бюджетний комітет дав доручення Кабінету міністрів збільшити у проекті держбюджету до другого читання соціальні стандарти. Зокрема, мова йде про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очікуваний рівень прожиткового мінімуму у 2020 році становитиме 4,3 тис. гривень.