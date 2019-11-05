ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні з'явиться база даних соціальних категорій населення

Новини » Політика     05.11.2019 - 00:47
В Україні з'явиться база даних соціальних категорій населення
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук запевняє, що це дасть уряду можливість економити

Наступного року в Україні з'явитись єдина централізована база даних щодо соціальних категорій населення. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, наразі представники влади оперують надзвичайно неточними і неякісними данними.

"Рівень похибки іноді просто жахливий. Ми іноді приймаємо рішення як держава просто наосліп. Це потрібно припиняти. У нас в наступному році має з'явитися єдина централізована база данних, в які ми будемо бачити скільки у нас учнів, скільки у нас студентів. Тобто ми будемо бачити, які соцкатегорії корелюють між собою, для того щоб планувати соціальну політику, робити розрахунки. Це те, що дасть нам нормально економити", - заявив Гончарук.

Раніше повідомлялося, що бюджетний комітет дав доручення Кабінету міністрів збільшити у проекті держбюджету до другого читання соціальні стандарти. Зокрема, мова йде про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очікуваний рівень прожиткового мінімуму у 2020 році становитиме 4,3 тис. гривень.

МВФ погіршив прогноз чисельності населення України до 2024 року З початку 2019 року кількість українців скоротилася на 1,5 млн, - Дубілет
Новини України населениебаза данных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся