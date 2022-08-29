В Україні з’явився довідник по виплатах постраждалим від війни

В Україні підготували довідник по виплатах тим, хто втратив рідних, або постраждав унаслідок війни Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

У довіднику є інформація для різних категорій потерпілих через війну - від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм, поранення на передовій, та їхніх родин, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.

Про які категорії йдеться у довіднику

військослужбовці;

поліцейські;

службовці ДСНС;

особи, що постраждали під час АТО, ООС, воєнного стану;

діти, що постраждали внаслідок воєнних дій;

працівники;

медики;

журналісти;

волонтери;

службовці;

цільні особи.

До того ж в ньому можна знайти рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.

Інформація в довіднику буде постійно оновлюватись з урахуванням можливих змін до законодавства.

Ознайомитись з довідником можна за посиланням.